В Ишиме задержали закладчика из Тюмени. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

На улице Малая Садовая в Ишиме полицейские увидели подозрительного гражданина, который при виде полицейских забеспокоился и попытался скрыться. Полицейские задержали мужчину и в присутствии понятых обнаружили и изъяли у него два свёртка со светлым порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое является синтетическим наркотиком весом 0,62 граммов и 2,15 граммов.

Оказалось, что мужчина приехал в Ишим специально, чтобы делать закладки с наркотиками. Наркотики мужчина приобретал запрещенное вещество через Интернет, расфасовывал его, после чего распространял.

Тюменец специально снял в Ишиме квартиру, где хранил наркотики. Оперативниками так же были обнаружены многочисленные «закладки», оборудованные подозреваемым.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Попытка сбыта наркотических веществ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Мужчина задержан и помещен под стражу.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, как в тюменскую колонию пытались пронести наркотик под видом картошки.