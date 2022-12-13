В Тюменской области 22-летний парень оформил кредит на бывшую сожительницу

В Тюмени задержали подозреваемого в мошенничестве. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Житель Тюмени оформил кредит на свою бывшую сожительницу, а деньги потратил на новую девушку. Выяснилось это, когда 34-летняя жительница деревни Дударева получила от микрокредитной организации уведомление о задолженность, хотя никаких кредитов не брала.

В полиции выяснили, что гражданка ранее сожительствовала с 22-летним тюменцем. Безработный парень попросил ее купить сим-карту для сотового телефона. Вскоре на его смартфон пришло уведомление о предварительном одобрении потребительского кредита на имя владелицы сим-карты. Злоумышленник перешел в её «личный кабинет», оформил виртуальную кредитную карту и подтвердил получение кредита.

Сожительнице молодой человек заявил, что появившиеся на счете деньги, это его зарплата с прежнего места работы, взял её банковскую карту и обналичил 227 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся, а полученные денежные средства потратил на развлечения и подарки для своей новой девушки.

Задержали 22-летнего безработного в квартире его новой сожительницы. Молодой человек, кстати, ранее был судим за угон.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до 2 лет. Сейчас парень находится на свободе под подпиской о невыезде.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в Тюмени мошенница из Кировской области обманула троих пенсионеров на 1,5 млн рублей.