Можно ли спасти смартфон после падения в снег и лужи, рассказали тюменцам

Фото: Светлана Емельянова.

Несмотря на то, что для техники губительна влага, после падения смартфона в сугроб или лужу можно попытаться реанимировать дорогостоящую технику.

О том, что делать с попавшей в некомфортную среду дорогостоящей техникой, рассказал руководитель направления по сервису МегаФона Никита Ефимов.

Дорогостоящие современные гаджеты имеют защиту от попадания влаги, но даже она не всегда спасает смартфоны. Влага может просочиться сквозь мельчайшие щели или сетку мембраны на микрофонах и динамиках устройства

– После падения смартфона в сугроб или лужу необходимо тут же встряхнуть его – это избавит устройство от попадания большего количество влаги. После чего нужно отключить смартфон. Очень важно выполнять первые действия по спасению именно в этой последовательности, так как первые секунды будут решающими, – посоветовал эксперт.

Чтобы полностью очистить смартфон, упавший в сугроб, от снега стоит внимательно проверить все разъемы, динамик, слот для сим-карты, снять аккумулятор, если это возможно. Очищать от снега телефон лучше всего ватными палочками или сухими бумажными салфетками, впитывающими влагу. При этом использовать для очистки смартфона металлические предметы эксперт категорически не советует: в таком случае может быть повреждено устройство. Сделать всё нужно максимально быстро, пока снег не попал во внутреннюю часть смартфона.

После тщательной очистки телефон рекомендуется оставить в покое на пару часов. При этом не стоит сушить телефон феном или ставить на батарею. Фен может разогнать оставшиеся частички воды, а прогревание на батарее испортит аккумулятор.

– Также до полного высыхания нельзя заряжать гаджет – в снегу полно реагентов, которые при соприкосновении с электричеством приведут к коррозии, – пояснил Никита Ефимов.