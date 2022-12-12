Тюменский татарский ансамбль «Шытыр-Шатыр» стал призером конкурс «Талантливая Россия»

Тюменский татарский ансамбль занял призовое место на конкурсе. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Детский коллектив «Шытыр-Шатыр» из села Чикча Тюменского района стал призером всероссийского конкурса «Талантливая Россия». Артисты фольклорно-этнографического ансамбля заняли 3-е место в номинации «Оригинальный жанр». Всего в конкурсе участвовали более 1 500 исполнителей и коллективов со всей России.

Коллектив «Шытыр-Шатыр» создан в 2007 году. В репертуаре – композиции, в основе которых сюжеты из обычаев и традиций сибирских татар.

«Шытыр-Шатыр» не раз занимал призовые места на всевозможных конкурсах, в том числе в Италии.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» неоднократно писала об успехах ансамбля «Шытыр-Шатыр».