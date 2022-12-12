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НовостиЗвезды12 декабря 2022 16:26

Тюменский татарский ансамбль «Шытыр-Шатыр» стал призером конкурс «Талантливая Россия»

Артисты не впервые занимают призовые места на конкурсах
Иван Литвинов
Тюменский татарский ансамбль занял призовое место на конкурсе.

Тюменский татарский ансамбль занял призовое место на конкурсе.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Детский коллектив «Шытыр-Шатыр» из села Чикча Тюменского района стал призером всероссийского конкурса «Талантливая Россия». Артисты фольклорно-этнографического ансамбля заняли 3-е место в номинации «Оригинальный жанр». Всего в конкурсе участвовали более 1 500 исполнителей и коллективов со всей России.

Коллектив «Шытыр-Шатыр» создан в 2007 году. В репертуаре – композиции, в основе которых сюжеты из обычаев и традиций сибирских татар.

«Шытыр-Шатыр» не раз занимал призовые места на всевозможных конкурсах, в том числе в Италии.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» неоднократно писала об успехах ансамбля «Шытыр-Шатыр».