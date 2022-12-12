Валентина Матвиенко высоко оценила промышленный потенциал Тюменской области

Валентина Матвиенко высоко оценила уровень развития промышленности Тюменской области. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор в Москве встретился с Валентиной Матвиенко. Об этом тюменский губернатор написал в своем телеграм-канале. Обсуждали социально-экономическое развитие Тюменской области.

Матвиенко высоко оценила промышленный потенциал Тюменской области и особое внимание правительства региона к вопросам импортозамещения в газовой и нефтяной отрасли.

«Последние 8 лет мы вместе с нефтяниками и газовиками активно внедряли отечественные технологии и оборудование. Поэтому сегодня нам проще решать проблемы, которые возникли после ухода с рынка зарубежных нефтесервисных компаний», – написал Моор.

Губернатор рассказал об опыте проведения с крупными заказчиками «Дней закупщика», когда компания сообщает о технических вызовах, а другие компании объединяют усилия в поиске решения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что объем экспорта тюменской продукции вырос в три раза.