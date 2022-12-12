Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 декабря 2022 13:05

В Тюменской области мужчина умер за рулём, автомобиль врезался в дорожный знак

Мужчина умер во время разговора с женой
Иван Литвинов
В Тюменской области мужчина умер за рулём авто.

В Тюменской области мужчина умер за рулём авто.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Ошкуково Тюменского района внедорожник въехал в стойку дорожного знака. 67-летний водитель погиб, однако причиной смерти стало не ДТП.

По данным пресс-службы тюменской ГИБДД, мужчина ехал с женой, разговаривал, потом вдруг замолчал, а машина съехала с дороги. Возможно, у человека случился сердечный приступ. Причину гибели автомобилиста определит посмертная судебно-медицинская экспертиза.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что на трассе под Тюменью автобус вылетел в кювет.