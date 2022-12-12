В Тюменской области мужчина умер за рулём, автомобиль врезался в дорожный знак

В Тюменской области мужчина умер за рулём авто. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Ошкуково Тюменского района внедорожник въехал в стойку дорожного знака. 67-летний водитель погиб, однако причиной смерти стало не ДТП.

По данным пресс-службы тюменской ГИБДД, мужчина ехал с женой, разговаривал, потом вдруг замолчал, а машина съехала с дороги. Возможно, у человека случился сердечный приступ. Причину гибели автомобилиста определит посмертная судебно-медицинская экспертиза.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что на трассе под Тюменью автобус вылетел в кювет.