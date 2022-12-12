В Тюмени начался суд над Инессой Бранденбург, которую обвиняют в хищении 561 млн рублей

В Тюмени начался суд над Инессой Бранденбург. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени сегодня, 12 декабря, прошли первые слушания по делу о хищении из хранилища банка 561 миллиона рублей, которые подсудимая, по версии следствия, вынесла из банка в спортивных сумках.

Инессу Бранденбург, которая в 2018 году работала заместителем председателя правления «Сибирского банка реконструкции и развития» обвиняют по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В судебном заседании оглашено обвинительное заключение. Подсудимая признает свою вину. Бранденбург заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В досудебном порядке добровольно возместила 1 млн рублей.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее подробно писала об этом деле. Бранденбург после похищения денег улетела в Испанию, где её и задержали в 2021 году. А в июле 2022 года тюменку экстрадировали в Россию.

По делу заявлен гражданский иск о взыскании в солидарном порядке со всех фигурантов дела материального вреда в размере 545 280 424 рубля. Следующее судебное заседание состоится 24 января 2023 года.

В отличие от Бранденбург, других фигурантов дела судили еще четыре года назад. 18 января 2019 года Калининский районный суд вынес приговор в отношении троих соучастников преступной группы. Они признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Суд назначил Дмитрию Мануилову, Игорю Горбоносову и Сергею Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в ИК общего режима. Они уже успели освободиться.