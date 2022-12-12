Губернатор Тюменской области встретился с наследниками Baker Hughes, компанией «Технологии ОФС»

В Тюмени Александр Моор встретился с представителями компании "Технологии ОФС". Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор провел рабочую встречу с менеджерами компании «Технологии ОФС», к которой перешёл нефтесервисный бизнес Baker Hughes в России. Нефтесервисное предприятие продолжит работу на российском рынке под новым брендом.

Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора.

Сделка по продаже тюменского завода Baker Hughes была одобрена в начале ноября.

– Компания обладает всем необходимым накопленным многолетним опытом, компетенциями, доступом к необходимым ресурсам, – сказал Давид Гаджимирзаев.

В Тюмени находится крупнейший региональный офис компании, производится нефтепогружной кабель для установок электроприводных центробежных насосов, работает учебный центр, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что губернатор региона ездил в Москву с рабочим визитом, итогом которого стало подписание договора между правительством Тюменской области и корпорацией «Туризм.РФ».