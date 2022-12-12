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НовостиТелевидение12 декабря 2022 11:12

В Тюменской области возможно перебои в радио- и телевещании

В течение недели на РТС будут профилактические работы
Иван Литвинов
В Тюменской области возможны перебои с радио и телесигналом.

В Тюменской области возможны перебои с радио и телесигналом.

Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области с 20 по 28 декабря будут профилактические работы на радиотелевизионных станциях РТРС.

Временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания возможны в Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах.

График работ можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф и в мобильном приложении «Телегид».

График профилактики в Тюменской области.

График профилактики в Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о профилактических работах на телевидении.