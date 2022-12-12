В Тобольске ищут арендаторов для старинного здания Гостиного двора

В тобольске ищут арендаторов для помещений в историческом здании. Фото: Андрей Новиков

В Тобольске ищут арендатора для исторического здания, построенного в 1703 году. На первом этаже Гостиного двора сдают в аренду нежилые помещения №№ 34 и 37, площадь которых составляет 42 квадратных метра.

Тюменское музейно-просветительское объединение предполагает сдать эти помещения на 3 года. Итоги аукциона станут известны 29 декабря. Общая сумма аренды на 3 года составляет 997 920 рублей. В ходе проведения аукциона она может измениться.

Гостиный двор был построен в Тобольске по проекту Семёна Ремезова в 1703 – 1808 годах. Ранее в этом здании располагался центр евразийской торговли. Сейчас тут музей истории торговли Сибири, мастерские народных умельцев, гостиница и торгово-туристический центр ТГИАМЗ.

Расположенное на Красной площади Тобольска здание является одним из самых красивых исторических строений города.

В разное время в здании размещались татарская комиссия, словесный суд, тюрьма, купеческая гостиница, ряд губернских учреждений, а с 1764 года и губернская аптека.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что в Тобольске отреставрируют старинную водонапорную башню.