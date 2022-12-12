Тюменцев наградили медалями «Отец, Отчество, Отечество»

Фото: предоставлено ДЮЦ «Град»

В областной столице в День героев Отечества на площадке Дома культуры «Водник» была дана концертная программа «Мы едины». На торжественном мероприятии наградили благодарностями и медалями «Отец, Отчество, Отечество» граждан, оказавших помощь в гуманитарном сборе для бойцов, находящихся в зоне СВО. Были приглашены на вечер и семьи погибших офицеров.

Организатором мероприятия выступил детско-юношеский центр «Град». Центр более 20 лет реализует проект «Тепло родного дома». Данный проект был создан, чтобы помочь выпускникам центра легко адаптироваться на месте службы, решать возникающие вопросы, проблемы юридического, психологического и личного характера.

Со временем география проекта расширилась и «Град» начал помогать и поддерживать не только своих выпускников, но и большое количество призывников Тюменской области. В частности, организовали выезд творческих коллективов в воинские подразделения с концертными программами, передавали письма от школьников, посылки от родителей военнослужащим. Активно помогали военкомату в торжественной отправке призывников, а также в организации торжественной встрече демобилизованных.

С 24 февраля 2022 года, с начала специальной военной операции на Украине, в рамках проекта было организовано три выезда на передовую, оказана помощь бойцам в обеспечении амуницией, инвентарем и медикаментами.

9 декабря, в День героев Отечества, в концертном зале ДК «Водник» собрались люди, которым небезразлична ситуация в стране, те, кто своим личным примером показывает милосердие, гуманность и любовь к Родине.

Особый почет – матерям и вдовам, чьи сыновья и мужья отдали свою жизнь за сохранение российского государства, за его безопасность, во имя наших детей. Это Надежда Турубарова, жена командира группы специального назначения 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Невского бригады, погибшего на территории Украины в апреле 2022 года Григория Турубарова, и другие. Всем им были вручены медали «Отец, Отчество, Отечество».

Эту же награду получили тюменские врачи-добровольцы, оказавшие помощь мирному населению освобожденных территорий и российским военнослужащим: Илья Заморев, Сергей Царик, Евгений Корозников.

Благодарственные письма получили тюменцы, участвовавшие в сборе гуманитарной помощи, в том числе инициативная группа женщин, в кратчайшие сроки изготовившая 1 300 пряников для бойцов.