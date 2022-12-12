В Тюмени изменят схему движения маршрутов № 15 и № 21

В Тюмени автобус №15 сменил схему движения. Фото: Андрей Новиков

По информации от «Тюменьгортранса», с 17 декабря 2022 года в маршрут регулярных перевозок № 15 «Рабочий поселок – мкр. Южный» будут внесены изменения в части организации движения автобусов с интервалом до 50 минут до микрорайона Лесной.

Работа маршрута № 15 между микрорайоном Южный и Рабочим поселком сохранится без изменений, при этом некоторые автобусы с дополнительным информационным указателем будут после Рабочего поселка следовать до микрорайона Лесной. В том числе будут охвачены остановки «Гаражи», «ТЦ «Лента», «Ялуторовский тракт», «Управление Росгвардии».

В Тюмени сменил схему движения маршрут №15. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Также с 17 декабря 2022 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 21 «Центральный рынок – ул. Лесная (д. Падерина)» включаются остановочные пункты «Приветная» в прямом направлении, «Тенистая» в обратном направлении, «Андреевская» в прямом и обратном направлениях.

В Тюмени сменил схему движения маршрут №21 Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Получить справочную информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования, информацию о расписании движения, прогнозе прибытия автобуса на остановку можно по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный), на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» http://www.tgt72.ru или в мобильном приложении для смартфонов и планшетов на операционных системах Android («Тюменский транспорт») и iOS («Тюмень. Транспорт»), в том числе посредством интерактивной карты, на которой можно просматривать маршрут в режиме онлайн и следить за движением автобусов.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что в Тюмени меняют схему движения автобусы, курсирующие по маршрутам № 3 и № 39.