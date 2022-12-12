В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Фото: Андрей Новиков

Тюменский гидрометцентр 12 декабря предупредил о штормовом ветре с порывами до 17 метров в секунду. За окном метель после обильного снегопада. Такая погода продержится в регионе до 20 часов вечера 12 декабря.

В ГИБДД Тюменской области предупредили о сложной обстановке не дорогах.

– На федеральных автодорогах региона видимость ухудшена, метель, на открытых участках трасс возможны снежные переметы. Особенно плохая видимость может быть при движении за большегрузным транспортом, –сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области рекомендуют автомобилистам быть осторожнее на дорогах, выбирать скорость с учетом складывающейся обстановки, особенно на федеральных трассах.

За двое суток в Тюменской области выпало 14,4 мм осадков, что составляет около 40% от месячной нормы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что градоначальник распорядился тщательнее убирать улицы областной столицы. Прямо сейчас уборкой тюменских улиц занимают 672 единицы техники.