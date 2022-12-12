В Тюмени на пешеходной улице новогодняя ярмарка продлится целый месяц

На улице Дзержинского пройдет новогодняя ярмарка. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

На улице Дзержинского в Тюмени в течение месяца будет работать универсальная новогодняя ярмарка.

В администрации города сообщили, что на прилавках будут представлены продовольственные товары, блюда тюменских рестораторов с сибирским колоритом, изделия народного творчества и ремесел, новогодняя атрибутика и лесные красавицы – ели.

Организацией ярмарки, которая пройдет с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023-го, занималась администрация Тюмени.

Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, что на улице Дзержинского скоро установят домики, где смогут разместиться «рукодельники» – тюменские ремесленники, народные мастера.

На пешеходной улице пройдет ярмарка ремесленников. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

«Одна из них – Анастасия. Она делает вязаные вещи и пока разместилась на лавочке. Я пообщался с ней, рассказал, что вскоре можно будет продавать свои изделия в новых локациях, и пояснил, что для этого нужно сделать. Обращаться наши умельцы-мастера могут в ТАРКИ (Тюменское агентство развития креативных индустрий), которое находится здесь же, на ул. Володарского, 24», – написал Кухарук в своём телеграм-канале.

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