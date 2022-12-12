В Ишиме и Тобольске эвакуируют школы

В Ишиме и Тобольске эвакуируют школьников. Фото: Тюмень ЧС.

В администрации Ишима сообщили об эвакуации 12 школ города.

– Сегодня на электронные адреса образовательных учреждений Ишима от неизвестного лица поступило сообщение о минировании школ. В настоящее время 12 общеобразовательных учреждений города (все школы и православная гимназия) эвакуированы, – сообщили в администрации Ишима.

В общей сложности были эвакуированы 6000 учащихся и 608 человек персонала.

В данный момент работает оперативная группа, задействованы две служебные собаки. После проведения обследования и при отсутствии опасности учебная деятельность будет возобновлена.

– В связи с поступившими 12.12.2022 года сигналами о возможном минировании зданий школ в г. Тобольске и г. Ишиме учащиеся первой смены были эвакуированы. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к осмотру зданий. По мере завершения проведения осмотров на части объектов образовательный процесс возобновлен. Часть объектов приступят к обучению уже со второй смены, – сообщили в информационном центре при правительстве Тюменской области.

До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены, и 13 декабря образовательный процесс продолжится в обычном режиме.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что тюменские школы неоднократно «минировали» и в этом году и годом ранее.