Под Тюменью автобус вылетел в кювет

В Тюмени автобус вылетел в кювет. Фото: соцсети.

Под Тюменью, в районе поселка Боровский, утром 12 декабря вылетел с трассы автобус одного из местных предприятий, на котором сотрудников развозят с работы. В момент ДТП автобус был пуст, в аварии никто не пострадал.

В Тюмени большегруз перекрыл дорогу. Фото: соцсети.

Также утром 12 декабря в Тюмени КамАЗ с манипулятором перегородил дорогу в сторону села Нижняя Тавда.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, утром в понедельник городские улицы сковали 9-балльные пробки.