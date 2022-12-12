Губернатор Тюменской области поздравил тюменцев с Днем Конституции

Александр Моор поздравил земляков с Днём Конституции. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор отметил, что Основной закон – главный документ, стоящий на страже интересов народа страны

«Основной закон – главный документ, стоящий на страже интересов народа страны. Он укрепляет нашу государственность и обеспечивает становление гражданского общества, выступает гарантом реализации и защиты прав и свобод россиян. Конституция России всегда будет выступать стратегическим ориентиром всех преобразований, способствовать укреплению социального и экономического благополучия страны и ее граждан», – написал губернатор Тюменской области.

Современная Конституции России была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. С 1994 года 12 декабря было объявлено государственным праздником.

С 2005 года 12 декабря более не является в России выходным днём.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор предложил подумать над тем, каким будет студенческий кампус в Тюмени.