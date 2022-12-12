Тюменец обворовывал и обманывал знакомых девушек

Тюменец обманул знакомых на крупные суммы денег.

В Тюмени вынесли приговор 26-летнему гражданину, который с ноября 2021 года по апрель 2022 года обманул нескольких своих знакомых дам на крупные суммы денег. У одной из знакомых он взял 35 тысяч рублей под предлогом оплаты изготовления ювелирного изделия. У другой взял на время попользоваться Apple iPhone 11 и сдал его в комиссионный магазин.

Используя сотовый телефон своей сожительницы, через мобильные приложения банков мужчина оформил на ее имя кредиты на общую сумму более 23 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленник украл из комиссионных магазинов сотовые телефоны на общую сумму 237 тыс. рублей и продал их. Большую часть денег потратил на ставки в букмекерских конторах.

Калининский районный суд признал тюменца виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ущерб на общую сумму 339 тыс. рублей возмещен родственниками обвиняемого, однако это не спасло молодого человека от обвинительного приговора.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, как тюменец украл у спящей на остановке женщины телефон.