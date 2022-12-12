В Тюменской области сгорел сельский дом

В Тюменской районе загорелся дом. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В селе Чикча Тюменского района в ночь на 12 декабря загорелся частный дом. На ликвидацию возгорания постройки размером 4x12 метров выехали пожарные отдельного поста № 105 из села Мальково.

На месте работали 9 человек и 3 единицы техники. Как сообщили в противопожарной службе Тюменской области, причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Сгорела крыша на площади 25 квадратных метров. На пожаре никто не пострадал.

Всего за прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 45 техногенных пожаров.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 60 раз. Двадцать пять раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о пожаре на ремонтно-механическом заводе.