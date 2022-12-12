Тюменская область проведет «Сибирские каникулы» в московском парке «Зарядье»

Дни Тюменской культуры пройдут в Москве. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В московском парке «Зарядье» 15 декабря выступит Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника. С этого начнутся «Сибирские каникулы» в рамках кросс-регионального сотрудничества.

С 16 по 18 декабря посетители парка «Зарядье» смогут Поучаствовать в акции «Новогоднее такси Visit Tyumen» — прокатиться вокруг Кремля на автомобиле, отвечая на вопросы о Тюменской области. За правильные ответы будут начисляться баллы, которые можно обменять на подарки, туры в Тюмень и авиабилеты в Тобольск.

В фотозонах можно будет сделать креативные снимки. Также по парку можно будет прогуляться вместе с тюменскими купчихами, которые расскажут об истории Сибири. На фудкорте «Зарядья» - попробовать кофе с нефтью, тюменское мороженое. В туристско-информационном центре можно узнать об актуальных турах в регион, приобрести сувениры.

В свою очередь туристско-информационный центр Москвы будет работать на Цветном бульваре Тюмени с 25 декабря по 7 января.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в Тюмени Выставочный зал собирает всё больше посетителей во время ярмарки.