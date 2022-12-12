Тюменцы застряли в аэропорту Казани из-за нелетной погоды

В Казани на несколько часов задержали рейс в Тюмень. Фото: Андрей Новиков

Пассажиры рейса UT210 не смогли вылететь из Казани в Тюмень по расписанию из-за нелетной погоды. Самолёт должен был прилететь в Тюмень еще в 20:30 11 декабря, но вылет отменили. Новое расчетное время, указанное на табло прилёта аэропорта Рощино - 12:30 12 декабря. Казанский аэропорт был полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 4:00 12 декабря. Причина в нелётной погоде: боковой ветер с порывами до 15 метров в секунду, переохлаждённые осадки.

- С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82). Предоставляются напитки, питание и размещение в гостинице, - сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

Задерживается вылет и рейса ЮВ647, который по расписанию должен был прилететь в 12:55. Сейчас его прибытие на табло прилётов аэропорта Рощино обозначено как 15:45.

На 5 часов задержан рейс ЮТ212 из Омска. Вместо 13.30 он прибудет в 18.20. О причина не сообщают.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, вылетевший из Тюмени самолет из-за отказа генератора вернулся в аэропорт.