В Тюмени 12 декабря 2022 года потеплеет до -5 градусов

В Тюмени 12 декабря будет очень снежно.

В Тюмени 12 декабря 2022 года будет облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 16 м/с, метель, температура ночью -8...-13 градусов, местами до -18, в Уватском районе -20...-25 градусов, днем -5...-10 градусов, местами до -15.

Прогноз погоды по районам Тюменской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 12 декабря (29 ноября по старому стилю) Парамонов день.

По народным поверьям к Парамонову дню речки окончательно замерзают, а земля каменеет. Считалось, что с 12 декабря зима медвежью шубу надела и по земле пошла, в окна стучит, бабам вставать велит. Теперь надо было рано просыпаться, чтобы печь растопить. Дрова же заготавливали заранее, до дня Парамона. Кто не успел, тот теперь в лес из-за переметов может не попасть и поленьев не достать.

В народе про этот день сложили поговорку «Прибыл Парамон – с крыши снег вон». Поэтому 12 декабря забирались на крыши и очищали их от снега. Но чтобы кровлю не повредить, пользовались не лопатами, а метлами и вениками.

Работая, не забывали про народные приметы, связанные с веником. Беременным женщинам нельзя через него переступать, иначе роды будут длительными и тяжелыми. Также на Руси запрещалось использовать веник для наказания. Говорили, если им шлепнуть ребенка, то он расти перестанет, животное, наказанное веником – заболеет, а взрослый человек чахнуть начнет.