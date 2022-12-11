Большинство тюменцев получают зарплату до 45 тысяч рублей

Большинство тюменцев получают зарплату менее 45 тысяч рублей.

По данным Тюменьстата 77% жителей региона получают зарплату 45 тысяч рублей и меньше. 10% работников получают от 45 до 60 рублей. Еще 11,8% - свыше 60 тысяч рублей.

По данным управления госкомитета по статистике, среднедушевой доход жителей региона за год вырос на 11% и составляет 37 163 рубля.

Тюменская область находится на третьем месте в УрФО по уровню зарплат сразу после ЯНАО и ХМАО.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в ближайшие три года средняя зарплата тюменцев вырастет до 74 тысяч рублей.