В Тюмени студенты сыграли в Just Dance

Фото: группа Вконтакте "Студсовет72".

Тюменские студенты включились в предновогодние мероприятия от Студцентра Тюменской области. 4 декабря 20 студентов собрались на просмотр фильма по мотивам «Рождественской истории в прозе» Чарльза Диккенса. Главный герой фильма — современный Скрудж, неисправимый скряга, босс медиакомпании.

А 9 декабря эти же студенты сыграли в игру Just Dance, по правилам которой нужно как можно точнее и быстрее повторять движения за героями на экране.

Предновогодние мероприятия для студентов завершит игра «Хочу, могу и буду!», которая пройдет в последние дни декабря. Это трансформационная игра, которая затрагивает темы убеждений, привычек и опыта человека, позволяет посмотреть на жизненные ситуации без ограничивающих рамок. Как пишет «Мегатюмень» игру проведет Григорий Кудашов, кандидат педагогических наук, тренер-игротехник, автор методики игрового конструирования.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в регионе начались выборы в Студенческий совет на 2023 год. Церемония награждения пройдет в День студента, 25 января 2023 года.