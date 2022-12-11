В Ишиме мастерицы вышили карту Тюменской области

В Ишиме вышили карту Тюменской области. Фото: администрация г. Ишима.

Вышитую карту юга Тюменской области, собранную на деревянном основании презентуют в Ишимском концертном зале в День конституции, 12 декабря. Об этом корреспонденту «Тюменской линии» рассказала заведующая Домом национальных культур и ремесел Ишима Оксана Тагильцева.

В течение месяца жительницы Ишима в возрасте от 28 до 74 лет выживали районы Тюменской области. Каждая делала это по-своему.

- Ишимский район будет представлен в смешанной технике вышивки. В центре работы – достопримечательность Ишима – Ласточкино гнездо, вид с горы Любви. И мастерица решила, что нужно в небе запустить Конька-горбунка. В большей части работ мастерицы отобразили мотивы сибирской природы, есть геральдика и знаковые места, - рассказала Оксана Тагильцева.

Большинство работ вышиты крестиком. Но есть фрагменты полукрестом, лентами, бисером, традиционной гладью и счетной, машинной вышивкой. Тобольский район исполнен в ковровой технике выполнен Тобольский район.

Размер карты — 1,5/1,5 метра.

Проект "Вышитая карта Тюменской области" реализован в рамках Года культурного наследия.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что жителей Ишима попросили не ходить рядом с военным полигоном вблизи деревни Бокарёвка.