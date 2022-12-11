Потерявшегося в лесу 12-летнего мальчика нашли живым

Пропавший ребенок найден живым. Фото: соцсети.

В Тюменской области потерялся 12-летний мальчик из села Ивановка Ялуторовского района. Его нашли волонтёры: мальчик увидел свет фонарей и вышел к ним навсетрчу.

Днём 10 декабря 2022 года 12-летний Николай тусида ушёл в лес и не вернулся. Нашли ребенка поздно вечером в лесу.

Как сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт», ребенок не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о поиске несовершеннолетней девушки из Тюмени, которую разыскивали 3 недели.