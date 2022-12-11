Мэр Тюмени поручил тщательнее убирать улицы

В Тюмени прошёл обильный снегопад. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени после ночного снегопада на уборку улиц вышли 540 единиц спецтехники и 600 дорожных рабочих. Особенное внимание уделяли тротуарам, наземным и надземным пешеходным переходам.

- После утренней проверки я обратил внимание подрядчиков на необходимость усиления работ по прометанию центральных дорог, путепроводов и межквартальных проездов. Важно держать на контроле состояние въездов во дворы и тротуаров. УК до наступления утра понедельника необходимо расчистить придомовые территории, в первую очередь дорожки от подъездов и тротуары, в том числе ведущие к остановочным комплексам, - написал Руслан Кухарук в социальных сетях.

Подрядчики намерены в ночную смену привлечь дополнительно еще 80 самосвалов, которые будут вывозить снег на полигоны.

По словам главы города комбинированные дорожные машины, ночью, используя слабую загруженность транспортной сети, будут чаще проводить прометание дорог и расчищать перекрестки. Их основная задача – ковшами и щётками сметать снег, убирая его, чтобы сформировать вал в прибордюрной зоне. Эти меры позволят обеспечить проезжее состояние дорог и минимизировать применение ПГМ.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад усилится. Водителям необходимо быть максимально внимательными. При выезде на работу рассчитать время на дорогу к ней с запасом и учитывать сложившуюся дорожную обстановку.

Наблюдать за очисткой улиц можно онлайн на портале https://info.agt72.ru/grader/

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что 11 декабря 2022 года ожидается обильный снегопад.