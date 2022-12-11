Аптекарский сад стал одним из центров притяжения для жителей Тобольска

Аптекарский сад в Тобольске. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ботанический, Медицинский... Аптекарский — сад искусственного происхождения в Тобольске, который сейчас стал одним из самых излюбленных мест тоболяков. Жители города очень внимательно следили за его реконструкцией.

- Мы в Общественной палате города создали даже специальную рабочую группу из инициативных граждан, осуществляющих народный контроль, - рассказал глава города Максим Афанасьев. - Горожане сами выбрали территорию для участия в федеральном проекте, активно за нее голосовали, принимали участие в общественных обсуждениях по наполнению. Финалом стала массовая посадка деревьев сразу после открытия сада, в дни празднования 435-летнего юбилея города. Именно столько саженцев горожане сами высадили в Аптекарском саду.

Теперь Аптекарский сад стал одним из самых популярных мест отдыха горожан, они приходят сюда на массовую зарядку, общаются, знакомятся. Аптекарский сад в Тобольске – сад искусственного происхождения, который создан вручную с соблюдением правил садово-паркового искусства XIX века.

До 1824 года сад назывался Ботаническим, с 1824 – Медицинским, с 1837 – Аптекарским. Кто был его создателем, сегодня неизвестно.

Первое упоминание об этом месте в «Кратком историко-топографическом описании городов Тобольской губернии» и относится к 1801 году: «…драгунские конюшни и при них офицерские покои и казармы с манежем каменные стоят при реке Иртыше и земляного вала, в которых ныне помещен гарнизонный лазарет, близ которого довольно обширный Аптекарский сад». Об этом пишет «Тюменская линия».

Аптекарским сад называется по той причине, что на его территории, на площади более 2 тыс. квадратных саженей высаживали лекарственные растения для продажи в аптеке. В 1816 году купец Василий Гаврилович Мальков передал его в дар городу для размещения в нем военного лазарета — горожане называли его «белой больницей». В саду сохранилось 92 реликтовых дерева: дубы, яблони, лиственницы, пихты, ивы, ели и сосны.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что в Тобольске отреставрируют водонапорную башню.