На озеленение Тюмени в 2023 года потратят 113 млн рублей

В Тюмени высадили более 8 тысяч деревьев. Фото: Андрей Новиков

В 2023 года в Тюмени планируют высадить более 8 тысяч деревьев. В основном это будут яблони, сосны, ели, клёны, рябины, тополя и сирени. Высаживать деревья будут не только на улицах, но и на территории дворов.

Всего на высадку 8 тысяч 186 зеленых насаждений (в том числе 473 — во дворах) потратят 113 миллионов рублей.

В рамках посадок под контролем МКУ «ЛесПаркХоз» с 2011 года общее количество высаженных деревьев перевалит за отметку в 58 тысяч. Об этом пишет «Вслух.ру».

На все высаженные деревья «ЛесПаркХоз» даёт гарантию на приживаемость 2 года – для лиственных и 3 года – для хвойных пород.

В 2022 году, в частности, новые саженцы высажены на улицах Широтной, Щорса, Логунова, Голышевой, Солнечном проезде и др.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала об акции «Посади дерево».