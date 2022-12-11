Куда жаловаться на плохую уборку снега в Тюмени

Тюмень завалило снегом. Фото: Андрей Новиков

Тюменцы могут жаловаться на плохую уборку снега в управляющие компании, администрацию города и даже прокуратуру, если обращение в предыдущие инстанции не возымели действия.

Уборкой снега в Тюмени занимаются коммунальные службы. Все замечания от жителей, в том числе, по уборке тротуаров и дворов, принимаются на портале «Тюмень – наш дом» (dom.tyumen-city.ru). Пользователям стоит выбрать разделы «Текущее содержание дорог и ремонт» и «Текущее содержание дворовой территории». Об этом пишет «Мегатюмень».

- После регистрации на сайте и выбора нужного раздела в поле «Сообщения» напечатать интересующий вопрос. Можно загрузить фото к сообщению. Например, гололед на дорогах и тротуарах или неубранный снег. И обязательно указать адрес. В течение нескольких дней появится ответ на запрос, - рассказали в ведомстве.

Также там напомнили, что можно обращаться в центр информирования населения по номеру+7 (3452) 45-15-20.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала о том, что жители областного центра недовольный качеством уборки дворовых территорий.