В Тобольске стартует образовательный марафон по трендам в сфере digital для молодежных лидеров

Фото: группа Вконтакте "мультицентр "Моя территория".

С 11 декабря в мультицентре «Моя территория» пройдет «Тренд-сессия» — серия образовательных встреч о трендах и тенденциях в event и медиа сферах.

Это офлайн-тренинги от региональных экспертов. Подать заявку можно до 14 декабря.

Участниками проекта могут стать инициативные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят повысить уровень своих компетенций в медиа и ивент сферах, а также прокачать свой личный бренд.

Первое событие проекта «Тренд-сессия» пройдет в мультицентре «Моя территория» 11 декабря. Эксперт Денис Войт проведет первую образовательную встречу «Тренды в медиа: ведение социальных сетей», где расскажет о новых трендах в сфере медиа. Также 13 декабря пройдет тренинг «Тренды в ивент индустрии» от эксперта Изабеллы Ханжиной, актрисы свободного молодежного театра и 15 декабря — тренинг «Мировые тренды» от эксперта Ольги Дежурко, организатора образовательных и развивающих событий.

- 17 декабря, на финальном событии, участников ждет розыгрыш брендированной продукции от мультицентра «Моя территория» и вручение подарков.— «Благодаря проекту «Тренд-сессия» молодежь города Тобольска сможет прокачать свои знания трендов в разных направлениях» — рассказала Александра Козютенко, руководитель проектного офиса мультицентра «Моя территория».

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала о том, что в Тобольске показали коллекцию костюмов народов Сибири.