Стоит ли владельцам собак в Тюмени использовать электронные ошейники

Собаки не оценят электронных ошейников. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени эксперты рассказали о самых бесполезных гаджетах для собак. Одним из наиболее критикуемых предметов стал электронный ошейник. Как правило стоят такие ошейники недёшево, но их практическая польза равна нулю.

В пресс-службе Российской кинологической федерации отметили, что такие ошейники могут быть опасными.

На электронном ошейнике есть мини-коробка с электродами. Она управляется с помощью пульта. Воздействие на питомцев бывает с помощью тока, спрея или ультразвука. Это вызывает у собаки страх и дискомфорт, независимо от типа воздействия. Кроме того, некоторые собаки начинают воспринимать владельца как источник боли, из-за чего между собакой и хозяином не выстраиваются нормальные отношения», - рассказали в пресс-службе кинологической федерации.

Настолько же бесполезными могут быть «умные» домики с подогревом, подсветкой и музыкой, ни массажер для собачьей головы.

Как считают опытные кинологи (вот неожиданность!) самое важное для вашего питомца: любовь, внимание и забота хозяина, пишет издание «Аргументы и факты — Тюмень».

«Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала историю собаки, брошенной хозяевами.