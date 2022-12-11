Тюмень участвует в конкурсе лучших городов России

Тюмень - лучший город земли. Фото: Андрей Новиков

В ежегодном конкурсе «Город России. Национальный выбор» Тюмень в шаге от места №20. Сейчас «лучший город земли» на 21 месте в голосовании, чуть ниже Ставрополя, за который отдали почти 18 тысяч голосов.

Голосование проходит на сайте город-россии.рф, и продлится до 17 часов 30 декабря. Регистрация не нужна, процедура бесплатна, проголосовать может каждый, кто считает, что Тюмень не только лучше ставрополя, но и лучше любого другого города.

Нужно выбрать Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор.

План по правильному голосованию: с одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Если голосовать ежедневно, то можно проголосовать еще как минимум 15 раз с каждого электронного устройства (компьютеры, планшеты, телефоны).

Пока лучшую позицию из городов УрФО занимает Ханты-Мансийск, он на 14 месте. Екатеринбург на 27-й строке, Челябинск — на 28-й, Курган — на 44-й, Салехард — на 62-й. Об этом сообщает Вслух.ру. Голосование «Город России. Национальный выбор» проходит ежегодно с 2012 года. Жители выбирают самый узнаваемый, привлекательный и символичный город. Самый высокий показатель у Тюмени был в 2012 году — 7 место. В 2021 году — 15 место. Сейчас в рейтинге «Город России - национальный выбор 2022» лидирует Владивосток, где живут 600 тысяч человек.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что наш город занимал 22 позицию в этом рейтинге месяц назад.