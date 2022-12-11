В Тюмени 11 декабря 2022 года будет снегопад

В Тюмени тепло и снежно Фото: Андрей Новиков

В Тюмени 11 декабря 2022 года будет снег. По данным ГУ МЧС Тюменской области, ожидается облачная погода с прояснениями, Ночью прогнозируют снег, днем небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -11...-16 градусов, местами -18...-23 градуса, днем -8,-13, местами -13,-18, в Уватском районе, переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь, ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -28,-33, днем -20,-25.

Прогноз погоды по Тюменской области. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 11 декабря 2022 года отмечается Сойкин день. На Руси в этот день чествовали сойку — небольшую птицу с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом. Слово «сойка» - это уменьшительно-ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы «соя», которое, в свою очередь, происходит от глагола «сиять». Птица получила это название за яркое оперение.

В Сойкин день гадали на монетах. Чтобы выгадать себе удачу, нужно было достать самую большую из заранее высыпанных в сугроб монет.

Кроме того, в этот день нужно было следовать за сойкой. Считалось, если сойка позовёт в этот день, к окну прилетит или у крыльца станет кричать, — то это предвестие, знак следовать за ней (птица-сойка грядущее приоткрывает и хлопочет о счастье твоём)