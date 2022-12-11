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НовостиЗдоровье11 декабря 2022 3:11

Тюменцам рассказали, как справиться с бронхиальной астмой

Болезнь управляема
Иван Литвинов
Тюменцев попросили чаще проверять здоровье

Тюменцев попросили чаще проверять здоровье

Тюменцам советуют не ставить на себе крест при диагнозе «бронхиальная астма», ведь сейчас эта болезнь поддается лечению. А бороться с ней помогают тюменские пульмонологи.

11 декабря во всем мире отмечается день борьбы с бронхиальной астмой.

О работе с пациентами, страдающими этим заболеванием, рассказал врач-пульмонолог Областной клинической больницы №1 Алексей Кохно.

- Через кашель может проявляться любая патология - заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов или желудочно-кишечного тракта. Прежде чем поставить диагноз «астма», проводится комплексная диагностика: лабораторное, инструментальное и функциональное обследование. Бронхиальная астма для каждого человека - индивидуальна, и зависит от генетических особенностей, иммунных, образа жизни и т.д. Она протекает по-разному даже у близнецов, - рассказывает доктор.

В возникновении и развитии заболевания генетическая предрасположенность играет определенную роль. Врачи всегда обращают внимание на наличие у ближайших кровных родственников аллергического анамнеза и наличия астмы.

- Бронхиальная астма – серьезное заболевание. Но, в настоящее время эта болезнь управляем. При адекватном лечении, - говорит Алексей Кохно, - периоды ремиссии могут продолжаться в течение многих лет. Ведь из всех страдающих бронхиальной астмой людей - только 3-5% имеют тяжелую форму, требующую введения специальных (моноклональных антител) препаратов. Сегодняшние технологии позволяют перевести заболевание в легкую форму, а то и вовсе добиться долгосрочной ремиссии - на стандартной терапии. И здесь не последним условием выступает здоровый образ жизни. Полный отказ от вредных привычек.

«Комсомольская правда — Тюмень» писала ранее о том, что врачи рекомендуют тюменцам почаще проходить профомсмотр.