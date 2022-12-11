Тюменцам рассказали, как справиться с бронхиальной астмой

Тюменцев попросили чаще проверять здоровье

Тюменцам советуют не ставить на себе крест при диагнозе «бронхиальная астма», ведь сейчас эта болезнь поддается лечению. А бороться с ней помогают тюменские пульмонологи.

11 декабря во всем мире отмечается день борьбы с бронхиальной астмой.

О работе с пациентами, страдающими этим заболеванием, рассказал врач-пульмонолог Областной клинической больницы №1 Алексей Кохно.

- Через кашель может проявляться любая патология - заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов или желудочно-кишечного тракта. Прежде чем поставить диагноз «астма», проводится комплексная диагностика: лабораторное, инструментальное и функциональное обследование. Бронхиальная астма для каждого человека - индивидуальна, и зависит от генетических особенностей, иммунных, образа жизни и т.д. Она протекает по-разному даже у близнецов, - рассказывает доктор.

В возникновении и развитии заболевания генетическая предрасположенность играет определенную роль. Врачи всегда обращают внимание на наличие у ближайших кровных родственников аллергического анамнеза и наличия астмы.

- Бронхиальная астма – серьезное заболевание. Но, в настоящее время эта болезнь управляем. При адекватном лечении, - говорит Алексей Кохно, - периоды ремиссии могут продолжаться в течение многих лет. Ведь из всех страдающих бронхиальной астмой людей - только 3-5% имеют тяжелую форму, требующую введения специальных (моноклональных антител) препаратов. Сегодняшние технологии позволяют перевести заболевание в легкую форму, а то и вовсе добиться долгосрочной ремиссии - на стандартной терапии. И здесь не последним условием выступает здоровый образ жизни. Полный отказ от вредных привычек.

«Комсомольская правда — Тюмень» писала ранее о том, что врачи рекомендуют тюменцам почаще проходить профомсмотр.