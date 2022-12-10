Фото: Тюмень - наш дом, соцсети

В тюменском мкр. Матмасы открылся каток. Об этом сообщили в городском комитете по связям с общественностью и СМИ.

На праздник пришло почти полсотни жителей. Дед Мороз поздравил горожан с наступающим Новым годом, тоже встал на коньки и под музыку катался с ребятами «паровозиком», а потом фотографировался со всеми, кто пожелает.

Фото: Тюмень - наш дом, соцсети

Второй год подряд каток в Матмасах заливает строительная компания «Улей Девелопмент», на этот раз к ним присоединилась компания «Создатели». Представители этих организаций сегодня тоже посетили торжественное мероприятие и наблюдали за катанием счастливых тюменцев. А социально ответственные предприниматели создали здесь же фотозону.

Каток открыт круглосуточно и работает бесплатно. А следить за его состоянием будет подрядная организация службы заказчика по благоустройству Ленинского АО.