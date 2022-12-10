Жители Херсона, переехавшие в Тюменскую область, получат выплаты на покупку жилья и имущества
Фото: Вера Зенина
Жители Херсона, переехавшие в Тюменскую область, получат выплаты на покупку жилья и имущества. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Моор.
Согласно документу, гражданам, вынужденно покинувшим место проживания в Херсоне и части Херсонской области, предоставят:
- единовременную выплату на покупку имущества - 100 тысяч рублей на человека;
- государственный жилищный сертификат на покупку жилья.
На данный момент в органы соцзащиты Тюменской области обратилось 82 человека, прибывших из Херсона и Херсонской области, из них 13 человек проживают в пунктах временного размещения.