Жители Херсона, переехавшие в Тюменскую область, получат выплаты на покупку жилья и имущества Фото: Вера Зенина

Жители Херсона, переехавшие в Тюменскую область, получат выплаты на покупку жилья и имущества. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Моор.

Согласно документу, гражданам, вынужденно покинувшим место проживания в Херсоне и части Херсонской области, предоставят:

- единовременную выплату на покупку имущества - 100 тысяч рублей на человека;

- государственный жилищный сертификат на покупку жилья.

На данный момент в органы соцзащиты Тюменской области обратилось 82 человека, прибывших из Херсона и Херсонской области, из них 13 человек проживают в пунктах временного размещения.