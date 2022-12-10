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НовостиОбщество10 декабря 2022 6:25

Жители Херсона, переехавшие в Тюменскую область, получат выплаты на покупку жилья и имущества

Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Моор
Марина Прохорова
Жители Херсона, переехавшие в Тюменскую область, получат выплаты на покупку жилья и имущества

Жители Херсона, переехавшие в Тюменскую область, получат выплаты на покупку жилья и имущества

Фото: Вера Зенина

Жители Херсона, переехавшие в Тюменскую область, получат выплаты на покупку жилья и имущества. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Моор.

Согласно документу, гражданам, вынужденно покинувшим место проживания в Херсоне и части Херсонской области, предоставят:

- единовременную выплату на покупку имущества - 100 тысяч рублей на человека;

- государственный жилищный сертификат на покупку жилья.

На данный момент в органы соцзащиты Тюменской области обратилось 82 человека, прибывших из Херсона и Херсонской области, из них 13 человек проживают в пунктах временного размещения.