Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Югры и Ямала с днем образования автономных округов.

- За несколько десятилетий округа стали основной экономической и энергетической базой России, вносят огромный вклад в обеспечение энергетического суверенитета. Регионы находятся в числе лидеров России по многим направлениям. Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу – процветания! - сказал глава области.

Также Александр Моор отметил, что особые слова признательности в этот день звучат в адрес первопроходцев Севера. Они освоили нефтяные и газовые месторождения, построили города и поселки, создали фундамент для благополучия страны. Сегодня эту эстафету подхватило современное поколение югорчан и ямальцев.

В заключение речи губернатор добавил, что уже долгие годы Тюменскую область, Югру и Ямал крепко связывают общая история, партнерство и переплетение человеческих судеб.