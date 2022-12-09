В Тюменской области в 2023 году по прогнозу МЧС от пожаров погибнут 106 человек

В ГУ МЧС по Тюменской области спланировали ущерб от пожаров на 2023 год. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области в 2023 году произойдет около 5000 тысяч пожаров. В них погибнут 106 человек. Еще 127 — пострадают.

Это не предсказание Ванги или Нострадамуса, это прогноз от ГУ МЧС России по Тюменской области. Писали его не наобум, а основываясь на статистике происшествий.

Как пояснили в ГУ МЧС по Тюменской области, за 11 месяцев текущего года в пожарах погибли 107 человек, при этом свыше 130 получили травмы различной степени тяжести.

При схожем сценарии в 2023 году ожидают примерно равных потерь.

Такие прогнозы необходимы для того, чтобы в управлениях МЧС различных регионов запланировали объем финансовых средств, которые придется потратить на пожарную безопасность.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, о том, что в Заводоуковске местное коммунальное предприятие разместило тендер на вывоз 28 трупов с улиц города. Мы также писали, что это не является чем-то из ряда вон выходящим: система планирования расходов большинства коммунальных предприятий предусматривает прогнозирование. В противном случае в нужный момент на те или иные мероприятия в бюджете просто не найдется денег.