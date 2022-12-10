Тюменцев приглашают в «Контору пароходства» на последний показ киноклуба

Фото: Контора пароходства, соцсети

17 декабря в тюменской «Конторе пароходства» пройдет последний показ киноклуба и подведение итогов проекта. Жителей приглашают посмотреть советский фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Показ начнется ровно в 19:00.

В центре сюжета фильма - приключения пионера Кости Иночкина. Его исключили из детского лагеря, но он тайно вернулся на смену, чтобы не расстраивать бабушку. Вместе с товарищами он предпринимает все попытки, чтобы не раскрыть себя и не дать случиться родительскому дню, на который собирается приехать бабушка.

Кстати, перед началом сеанса Roni Pizzа угостит гостей неаполитанской пиццей из дровяной печи.

Напоминаем, что кинопоказы проводятся один или два раза в месяц, а после сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма, сообщает «Moi-portal.ru».