Тюменцы, нарушившие ПДД, будут получать СМС-уведомления о штрафах Фото: Вера Зенина

Теперь тюменцы, нарушившие ПДД, будут получать СМС-уведомления о штрафах. Эта услуга несет дополнительный информационный характер, чтобы граждане заранее узнавали о своих нарушениях и могли оплатить штрафы в течение 20-ти дней, когда предусмотрена 50-процентная скидка.

Само «письмо счастья» доставляется адресату в соответствии с действующим законодательством в электронном виде через Единый портал госуслуг, либо заказным письмом через АО «Почта России.

СМС-уведомление не содержит персональных данных, ссылок на уплату и перевод денежных средств. В нем указаны лишь государственный регистрационный знак, номер постановления по делу об административном правонарушении, дата его вынесения, статья нарушения и санкция.