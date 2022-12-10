Тюменские педагоги зарабатывают больше своих российских коллег Фото: Вера Зенина

Согласно данным Росстата с января по сентябрь 2022 года, педагоги Тюменской области зарабатывают выше среднего по России, уровень их зарплат на третьем месте в Уральском федеральном округе.

За девять месяцев средняя заработная плата учителей школ в России составила 47 490 рублей в месяц, а в Тюменской области - 49 968 рублей. В УрФО самый высокий показатель на Ямале, там учителя получали по 109 767 рублей, далее идет Югра со значением 78 849 рублей. В Свердловской области средний заработок для школьных преподавателей составил 44 327 рублей, в Челябинской- 36 051 рубль, а в Курганской - 30 530 рублей.

Воспитатели Тюменской области в среднем зарабатывали 46 264 рубля, а их коллеги по России - 40 616 рубле. Диапазон в Уральском федеральном округе - от 29 101 рубля до 88 848 рублей в месяц.

Средний заработок тюменских педагогов дополнительного образования сложился на уровне 53 318 рублей. Коллеги в УрФО получали от 31 179 рублей до 116 031 рубля. Среднее значение по России - 45 612 рублей.

Преподаватели среднего профессионального образования (СПО) в Тюменской области зарабатывали 55 183 рубля, а в России - 47 339 рублей. В среднем по УрФО выходит от 32 870 рублей до 112 958 рублей.

Преподаватели вузов в среднем по России получали 102 337 рублей. В Тюменской области это значение немного ниже - 98 185 рублей. Самые высокие зарплаты платили в Югре - 150 953 рубля, а вот в Курганской области самые скромный показатель - 72 866 рублей, сообщает «Вслух.ру».