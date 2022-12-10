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НовостиЗвезды10 декабря 2022 10:16

Ялуторовский музейный комплекс участвует в историко-культурном фестивале «Декабристские вечера»

Запланировано множество мероприятий
Марина Прохорова
Фото: Ялуторовский музейный комплекс, соцсети

Фото: Ялуторовский музейный комплекс, соцсети

Ялуторовский музейный комплекс участвует в областном историко-культурном фестивале «Декабристские вечера». В связи с этим с 9 по 14 декабря пройдет череда разнообразных мероприятий.

Первое из запланированных событий - круглый стол «Якушкинские чтения» - состоялось в музее «Торговые ряды» 9 декабря. Участники обсудили такие темы, как «Отечественная война 1812 года в истории России», «Декабристы - участники Отечественной войны 1812 года», «Влияние событий 1812 года на сознание российского общества» и «Отечественная войны 1812 года в литературе и искусстве», а также взгляд наших современников на эти исторические события.

А сегодня, 10 декабря, в доме декабриста М.И. Муравьева-Апостола гостей ждет салонный вечер, на котором запланирована встреча с ялуторовскими поэтами, исполнение музыкальных произведений талантливой молодежи, а также традиционные для салонных вечеров ХIХ века игры и развлечения.

Далее, 13 декабря, в музее «Торговые ряды» состоится презентация выставки «Декабристы. Точки на карте». А в День памяти декабристов, 14 декабря, на Духовно-мемориальном комплексе участники фестиваля смогут присоединиться к Всероссийской акции «Свеча памяти».