Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ишимские мастерицы вышили карту юга Тюменской области. Сейчас идет работа по сбору фрагментов на деревянную основу, а затем состоится презентация. Она пройдет в концертном зале в День Конституции, 12 декабря.

Над картой трудились сразу 20 рукодельниц. Больше месяца они вышивали районы Тюменской области. У каждого есть свой цвет, техника вышивки и детали, которые напрямую связаны с его историей.

- Ишимский район будет представлен в смешанной технике вышивки. В центре работы -

достопримечательность Ишима - Ласточкино гнездо, вид с горы Любви. И мастерица решила, что нужно в небе запустить Конька-горбунка. В большей части работ мастерицы отобразили мотивы сибирской природы, есть геральдика и знаковые места, - рассказала заведующая Домом национальных культур и ремесел Ишима Оксана Тагильцева.

Большая часть работ вышита крестом, есть полукрестом, лентами, бисером, гладь традиционная и счетная, машинная вышивка. В ковровой технике выполнен Тобольский район.

Готовые фрагменты приклеят на деревянную основу размерами 1,5 на 1,5 метра, а сверху выложат название.

Также у карты будут печатные варианты с названиями муниципалитетов и именами мастериц, сообщает «Тюменская линия».