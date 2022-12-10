Тюменцев приглашают на выставку картин, созданных с помощью компьютерной графики

Фото: Космос | Молодежный театральный центр, соцсети

Жители Тюмени могут посетить выставку под названием Techno Flora, посвященную поиску гармонии между живым и техническим мирами. Она проходит в холле Молодежного театрального центра «Космос» до 20 декабря. Вход свободный.

Цифровые изображения Techno Flora - это переосмысление языка цветов в живописи. На трех экранах изображены подвижные цветы, каждый из которых символизирует актуальный на сегодняшний день вопрос: проблематика информационного шума и его влияния на сознание; зависимость от лайков в соцсетях; иллюзия выбора и популярности; тотальное неприятие себя, скрываемого за фильтрами. Картины сопровождаются музыкой, помогающей зрителю погрузиться в художественный мир автора.

- Самые острые проблемы цифрового мира можно показать с помощью языка цветов. На первый взгляд, мои 3D-композиции кажутся абстрактными, но это натюрморты, каждый из которых посвящен диджитал-сфере, - поделилась автор выставки Ксения Баданова.

Изображения дополнены QR-кодом, перейдя по которому зритель может узнать больше о смысле композиции, сообщает «Мегатюмень».