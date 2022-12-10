В Тюменской области капитально ремонтируют дома культуры и строят новые Фото: Вера Зенина

В Тюменской области капитально ремонтируют «Центр культуры Армизонского района», а также дом культуры «Речник» в Тобольске и сельский клуб в селе Горьковка.

Кроме того, идет строительство Центра культуры и досуга со зрительным залом на сто мест в селе Гусево Тюменского района, который введут в эксплуатацию в декабре 2022 года, и Центра культуры и досуга со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино Ялуторовского района, его планируют сдать в 2023 году.

Также сейчас готовится проектная документация по капитальному ремонту еще четырех объектов: двух домов культуры в поселке Туртас и в селе Булашово, ДШИ им. А.А. Алябьева в поселке Сумкино и детской центральной библиотеки им. П.П. Ершова в Тобольске.

После строительства и капремонта все учреждения полностью оснащаются новым оборудованием, мебелью и инвентарем, а зрительные залы получают новую одежду сцены, кресельную группу, звуковое и световое оборудование, сообщает «АиФ-Тюмень».