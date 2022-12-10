В Ялуторовском музейном комплексе подготовили насыщенную программу к Новому году Фото: Вера Зенина

В преддверии Нового года сотрудники Ялуторовского музейного комплекса подготовили для посетителей две новогодние программы и шесть мастер-классов. Старт мероприятий назначен на 15 декабря, а продлятся они по 15 января.

Так, программы: «Светлый праздник Рождества» и «Волшебство в уездном городе» начнутся с 20 декабря. Они рассчитаны на детей от 6 лет и старше. А с 15 декабря можно попасть на мастер-классы: «Рождественский ангел», «Абстракт-коллаж», «Снеговик», «Наряд для елки», «Снежинка-пушинка» и «Мерцающий магнит». Билеты стоят от 55 рублей.

Кстати, побывать на мастер-классе «Мерцающий магнит» можно по Пушкинской карте».

Отметим, что в фондах Ялуторовского музейного комплекса хранятся старинные новогодние

игрушки и украшения для ели, самые ранние датированы 1950 годом. Выполнены они в основном из ваты и фольги. Есть также звезда на елку 70-х годов, гирлянды. Познакомиться с ней можно по индивидуальному запросу, сообщает «Тюменская линия».

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