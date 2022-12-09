В Тюмени хор Кадетского училища спел песню Окуджавы в День Героев Отечества

В ДНК "Строитель" прошел гала-концерт фестиваля "Голос памяти". Фото: Вслух.ру.

В тюменском дворце культуры «Строитель» в честь Дня Героев Отечества прошел гала-концерт и награждение победителей военно-патриотического фестиваля «Голос памяти».

Хор Тюменского кадетского училища, исполнивший песню Булата Окуджавы «До свидания, мальчики», получил Гран-при фестиваля. Отлично выступили и талантливые представители других коллективов из районов Тюменской области, об этом пишет «Вслух.ру». ,

По словам начальника отдела социально-культурной деятельности ДНК «Строитель» Марии Шлеиной эти артисты могут стать частью культуры всего региона.

Фестиваль, посвященный Дню героев Отечества, планировался еще в 2020 году, но помешала пандемия. Смогли организовать только сейчас

Всего в «Голосе памяти» приняли участие около 500 человек в возрасте от 7 до 35 лет.

В 2023 году «Голос памяти» будут транслироваться в прямом эфире телевидения и социальных сетей, чтобы в голосовании смогли принять участие все жители региона.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что в ДК «Нефтяник» прошел концерт, посвященный Дню героев Отечества.