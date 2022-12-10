Более 4 тысяч тюменских подростков смогут поработать в «Отрядах мэра» в 2023 году

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Тюменские власти продлили программу трудоустройства подростков в летнее время «Отряды мэра» на 2023 год. Напомним, что впервые она появились в 1998 году, тогда работу получили 433 подростка от 14 до 18 лет. Ребята трудились по трем направлениям, связанным с благоустройством и сбором лекарственного сырья.

За четверть века программа стала брендом города. Сейчас несовершеннолетним предлагают работу по 48 направлениям. Кроме специальностей, связанных с благоустройством и озеленением, в список вошли: помощники библиотекаря, почтальона, экскурсовода, лаборанта, аквариумиста, ведущего новостей, изготовителя сувенирной продукции, специалиста по маркетингу, а также артисты.

В 2023 году трудоустроиться смогут 4 601 человек, а зарплата составит 5 304 рубля, сообщает «Вслух.ру».