В Тюмени прошел концерт ко Дню героев Отечества

Фото: "Тюменская линия".

В Тюменском ДК «Нефтяник» 9 декабря прошел гала-концерт ко Дню героев Отечества. В зале собрались представители общественных и культурных объединений региона.

Сообщение от имени губернатора зачитал исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин.

- День героев Отечества – памятная дата в честь выдающихся людей, внесших бесценный вклад в защиту Отчизны, укрепление экономического, политического, военного могущества нашей страны. Среди легендарных личностей – немало наших земляков. Они совершили мужественные поступки, доблестным трудом служили и служат Родине. Это герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы. Они гордость Тюменской области и доблесть России. Мы отдаем дань глубокого уважения, с гордостью и уважением чествуем тех, кто удостоен этих высоких наград. Сильные духом люди, искренне любящие Родину во все времена были крепкой опорой страны. Сибиряки, тюменцы никогда не боялись трудностей, всегда были надежными защитниками. В наши дни список героев пополняется именами земляков , – сказал Александр Моор (сам он в эти дни находится в Югре).

Руслан Кухарук сказал, что в этом году День героев Отечества в стране отмечают с новым смыслом в связи со специальной военной операцией.

На мероприятии выступил летчик гражданской авиации, Герой России Владимир Шарпатов. «Список героев России растет. В 2019 году в нем было 1109 имен. Из них – 485 живых. Остальные посмертно. В этой операции – 102 Героя России», – передает слова Владимира Шарпатова «Тюменская линия».

После официальной части в зале ДК выступили творческие коллективы, исполнители Тюменской области в сопровождении эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба" им. Виктора Виткалова.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что на стене гимназии №16 в Тюмени установили мемориальную доску погибшему в СВО Сергею Морилову.